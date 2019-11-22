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Другие новости 22.11.2019

Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

Спеть на одной сцене с профессиональной оперной певицей – настоящий экзамен на прочность. Тем более, если это Любовь Казарновская. Актриса, оперная дива, педагог и профессор. Сегодня в роли наставника.

Для будущих оперных певцов побывать на таком мастер-классе – уникальная возможность. Любовь Казарновская учит детей не только на подобных мероприятиях. Самые талантливые музыканты попадают под её крыло – в международную академию, где певцы, скрипачи и пианисты занимаются с опытными концертмейстерами.

Жители Новокузнецка смогут не только поучиться мастерству, но и насладиться пением знаменитой оперной дивы. В рамках бизнес форума “Цифровой глобус” Любовь Казарновская выступит с концертом. 

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