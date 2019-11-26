Ученье для спасенья: в Новокузнецке проходят уроки безопасности всесемейного охвата

В Новокузнецке в формате открытых уроков, лекций и экскурсий пожарные рассказывают ребятам элементарные правила. А ведь именно о них многие так часто забывают в экстренных ситуациях….

Только успевай головой крути. Ребятне и гостей в погонах охота разглядеть, и в викторине поучаствовать. Задания-то развесёлые. Воспитателями специально для любимых выпускников придуманные. Ведь это – без десяти месяцев школьники. Не знают ещё, что на уроках так уже не побалуешь.

Но все эти потехи – с уроком. Как быть, если дома появился совсем не нарисованный огонь? Почему нельзя прятаться? А, главное – как правильно рассказать о происходящем взрослым?

В городе ежегодно проходят сотни подобных встреч. Для каждого возраста ребят подбирают свой подход. Если вдруг ваших детей обошли стороной, вы можете проявить инициативу. Пожалуй, тот случай, когда звонок в пожарную часть носит позитивный характер. Кстати, все мероприятия и даже экскурсии на базы огнеборцев для деток совершенно бесплатны. В свободное от вызовов время – пожарные гостям всегда рады.