Это обсуждают: непогода в Кузбассе, помощь «тяжелому пациенту», землетрясение в регионе и прогноз погоды на неделю

Кузбасс накрыла непогода. Прогнозы синоптиков подтвердил штормовой ветер с порывами до 25 м/с, который сегодня разбушевался в регионе. В сети появилось видео, снятое жителем Ленинска-Кузнецкого. Сильным порывом ветра буквально снесло часть кровли торгового центра. Отдельные фрагменты шифера разбросало по автомобильной парковке

В Белове годовалый ребёнок отравился таблетками. Мама вызвала у девочки рвоту, уложила спать. К вечеру ей стало хуже. Врачи не успели помочь крохе — в больнице констатировали смерть.

Утро кузбассовцев началось с подземных толчков. Землетрясение произошло на юге Новосибирской области. Его интенсивность в эпицентре сейсмологи оценили в 5 целых 6 десятых балла. До нашего региона дошли лишь отголоски — 2 балла под Кемерово и 1 — в Новокузнецке.

Помогли самому тяжёлому пациенту. Врачи Областной клинической больницы провели операцию по лечению ожирения. До хирургического вмешательства стрелка весов пациента переходила за отметку 200 килограммов. Сейчас он скинул уже 8,5 из них. В первую очередь работа врачей была направлена на нормализацию пищевого поведения. Количество еды не должно превышать допустимую норму.

Пока не покрылась льдом. Дети из Новокузнецка решили покататься по реке. Вместо лодки или плота мальчики выбрали домики для уток. Юных моряков запечатлели горожане. Фотографии выложили в социальные сети. Теперь за опасное развлечение детей придётся отвечать их родителям.

В Гидрометцентре дали прогноз на предстоящую неделю. Синоптики обещают резкие перепады температуры, осадки в виде снега и мокрого дождя. А также порывистый ветер, который местами достигнет 27 метров в секунду.