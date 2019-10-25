27 октября кузбассовцы напишут географический диктант

В 2019 году в России и за рубежом пройдет V Географический диктант Русского географического общества. Инициатор акции – председатель попечительского совета общества, президент РФ Владимир Путин.

Каждый вариант диктанта состоит из двух частей и 40 вопросов. Первые 10 вопросов – это так называемый географический ликбез, составлены они на основе общеизвестных фактов географии, остальные вопросы требуют применения образного мышления, системной логики и эрудиции. Ознакомиться с заданиями диктантов прошлых лет и проверить знания по географии можно на https://dictant.rgo.ru

В Кемерове площадкой проведения диктанта станет КемГУ (ул. Красная, 6).

В Новокузнецке площадка проведения диктанта будет находиться в 5 корпусе НФИ КемГУ, (ул. Кузнецова, 6)

Сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта начнется в 11:00. Начало написания диктанта — 12:00.

ДЛЯ СПРАВКИ. Географический диктант проводится с 2015 года. В 2017-ом акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира: на площадках более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили свои знания онлайн. Всего за 4 года проведения диктанта его участниками стали около 900 тыс. человек.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.