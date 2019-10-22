Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

В Топках стартовала региональная проектная сессия «Перспективы развития малых городов Кузбасса». В обсуждении проблем и путей их решения на примере Топкинского муниципального округа принял участие глава региона.

С июня 2019-го Топкинский район получил статус округа путём объединения 11 сельских территорий и одного городского поселения. С такой инициативой выступили депутаты районного Совета. Сергей Цивилев пояснил, что в этом процессе имеется ряд видимых преимуществ. Единый бюджет позволит сократить расходы на содержание аппарата.

В бытность Топкинского района в территории было 13 должностей глав. Теперь один руководитель будет координировать работу всего муниципального округа. Такая структура управления и четкая вертикаль власти, по мнению главы региона, поможет избежать проблем в реализации всех проектов в регионе, в том числе национальных.

Участники проектной сессии также обсудили перспективные направления развития кузбасской промышленности как драйвера экономики муниципальных образований и инвестиционную привлекательность территорий региона, которая, по всем прогнозам, будет только расти.