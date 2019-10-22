СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 22.10.2019

Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

В Топках стартовала региональная проектная сессия «Перспективы развития малых городов Кузбасса». В обсуждении проблем и путей их решения на примере Топкинского муниципального округа принял участие глава региона. 

С июня 2019-го Топкинский район получил статус округа путём объединения 11 сельских территорий и одного городского поселения. С такой инициативой выступили депутаты районного Совета. Сергей Цивилев пояснил, что в этом процессе имеется ряд видимых преимуществ. Единый бюджет позволит сократить расходы на содержание аппарата.

В бытность Топкинского района в территории было 13 должностей глав. Теперь один руководитель будет координировать работу всего муниципального округа. Такая структура управления и четкая вертикаль власти, по мнению главы региона, поможет избежать проблем в реализации всех проектов в регионе, в том числе национальных.

Участники проектной сессии также обсудили перспективные направления развития кузбасской промышленности как драйвера экономики муниципальных образований и инвестиционную привлекательность территорий региона, которая, по всем прогнозам, будет только расти.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир «Шахтёрская слава»
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
«Салют Победы»: фестиваль народного творчества среди слепых прошёл в Кемерове
Online «Кузбасс 24»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!

22-10-2019

«Кузбасс FEST» расширяет границы: увидеть спектакли можно в перинатальном центре, транспорте и даже католическом соборе!
Это обсуждают: загорелась маршрутка с пассажирами и московские трамваи доставили в Кемерово

22-10-2019

Это обсуждают: загорелась маршрутка с пассажирами и московские трамваи доставили в Кемерово
Коммунальная пропасть: в Новокузнецке никак не могут справится с задолженностью по ЖКХ

22-10-2019

Коммунальная пропасть: в Новокузнецке никак не могут справится с задолженностью по ЖКХ
Реальная помощь: в Кемерове начали работу мобильные группы по решению проблем ветеранов

22-10-2019

Реальная помощь: в Кемерове начали работу мобильные группы по решению проблем ветеранов
Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

22-10-2019

Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса

22-10-2019

25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса