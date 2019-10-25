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Другие новости 25.10.2019

Сергей Цивилев: недопустимо, чтобы дороги и дворы были засыпаны снегом, особенно – подходы к соцобъектам

Сергей Цивилев: недопустимо, чтобы дороги и дворы были засыпаны снегом, особенно – подходы к соцобъектам

Губернатор Кузбасса провел рабочее совещание с начальником областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олегом Ивлевым. Главная тема – готовность кузбасских дорожников к зиме.

Ивлев доложил, что в Кузбассе дорожники перешли на работу в зимних условиях с начала октября. На сегодняшний день техника дорожных предприятий и управляющих компаний проверена и оперативно выходит на уборку снега по необходимости.

Сегодня на областных трассах работает 58 единиц снегоуборочной техники. Задействованы шесть комплексных дорожных машин с навесным оборудованием и патрульная машина. На дороги местного значения вышла 51 единица техники.

«Когда окончательно ляжет снег, на областных трассах число машин увеличится при необходимости до 300, а в целом по региону – до 1 тысячи единиц. В обильные снегопады дорожники обеспечат выход на трассы 2 тыс. машин в сутки», — доложил начальник департамента.

Губернатор потребовал обратить особое внимание на очистку маршрутов общественного транспорта, подходов к социальным объектам.

«Ваша задача – обеспечить готовность специалистов устранять снежные завалы в любое время суток, иметь графики круглосуточного дежурства дорожных служб на случай обильного выпадения снега, закрепить ответственных сотрудников», – поручил С. Цивилев.

В более снежном Таштагольском районе 40 единиц спецтехники уже работают на дорогах. Зимним обслуживанием занимаются «Автодор», городской комбинат благоустройства, в поселках района – участки благоустройства и предприниматели. Сейчас на улицы выходят грейдеры, комплексные дорожные машины, погрузчики. Кроме того, дорожники занимаются уборкой снега и наледи с дорог и тротуаров, подсыпкой противогололедными материалами.

Олег Ивлев заверил, что наступающей зимой реагирование на обращения кузбассовцев и уборка снега будут проходить в оперативном режиме.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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