СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 25.10.2019

Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей

Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей

В Омске прошло совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло и губернаторов регионов Сибирского федерального округа.

В числе вопросов повестки – дополнительные меры по решению в субъектах СФО социально-экономических проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Губернатор Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей. Так, большое внимание уделяется образованию детей.  В Юрге заранее ведется регистрация заявлений военнослужащих на посещение их детей дошкольных учреждений. Таким образом, места в детские сады (ясли) предоставляются своевременно. На сегодня все дети военнослужащих Юргинского военного гарнизона полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях и школах.

Из-за удаленности Юргинского военного гарнизона от города принято решение о строительстве для семей военнослужащих, проживающих в гарнизоне, детского сада на 220 мест и цифровой школы на 550 учащихся. В планах – сдать объекты в эксплуатацию в 2021 году.

«Помимо сокращения очереди в детский сад Юрги, уменьшения количества обучающихся в две смены в школах, такая мера существенно повысит безопасность передвижения детей. А это для нас приоритет», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Жены военнослужащих Юргинского гарнизона, желающие работать, трудоустроены. На сегодня 23 женщины проходят курсы повышения квалификации в Кемеровском государственном университете.

Для военнослужащих-контрактников предлагается повысить квалификацию в образовательных учреждениях Юрги по рабочим специальностям в Юргинском технологическом колледже, Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий, а также по инженерным специальностям в Юргинском технологическом институте Томского политехнического университета.

Кроме того, губернатор рассказал о работе Областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Учреждение создано 20 лет назад в Кемерове и сегодня работает для 17 категорий граждан. Приоритет по оказанию помощи у ветеранов и инвалидов войн. При госпитале работает Санаторий на дому для выезда к маломобильным гражданам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир "Шахтёрская слава"
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса
Online "Кузбасс 24"
Площадки для диалога: в регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей

25-10-2019

Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей
Сергей Цивилев: недопустимо, чтобы дороги и дворы были засыпаны снегом, особенно – подходы к соцобъектам

25-10-2019

Сергей Цивилев: недопустимо, чтобы дороги и дворы были засыпаны снегом, особенно – подходы к соцобъектам
От глав территорий губернатор ждет изучения комментариев в своих соцсетях

25-10-2019

От глав территорий губернатор ждет изучения комментариев в своих соцсетях
27 октября кузбассовцы напишут географический диктант

25-10-2019

27 октября кузбассовцы напишут географический диктант
Это обсуждают: новое мобильное приложение для врачей и 15 ДТП за сутки из-за гололеда

24-10-2019

Это обсуждают: новое мобильное приложение для врачей и 15 ДТП за сутки из-за гололеда
«Кузбасс – за жизнь»: второй региональный фестиваль объединил людей, неравнодушных к семейным ценностям

24-10-2019

«Кузбасс – за жизнь»: второй региональный фестиваль объединил людей, неравнодушных к семейным ценностям