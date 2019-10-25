Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей

В Омске прошло совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло и губернаторов регионов Сибирского федерального округа.

В числе вопросов повестки – дополнительные меры по решению в субъектах СФО социально-экономических проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Губернатор Сергей Цивилев рассказал о мерах поддержки военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей. Так, большое внимание уделяется образованию детей. В Юрге заранее ведется регистрация заявлений военнослужащих на посещение их детей дошкольных учреждений. Таким образом, места в детские сады (ясли) предоставляются своевременно. На сегодня все дети военнослужащих Юргинского военного гарнизона полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях и школах.

Из-за удаленности Юргинского военного гарнизона от города принято решение о строительстве для семей военнослужащих, проживающих в гарнизоне, детского сада на 220 мест и цифровой школы на 550 учащихся. В планах – сдать объекты в эксплуатацию в 2021 году.

«Помимо сокращения очереди в детский сад Юрги, уменьшения количества обучающихся в две смены в школах, такая мера существенно повысит безопасность передвижения детей. А это для нас приоритет», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Жены военнослужащих Юргинского гарнизона, желающие работать, трудоустроены. На сегодня 23 женщины проходят курсы повышения квалификации в Кемеровском государственном университете.

Для военнослужащих-контрактников предлагается повысить квалификацию в образовательных учреждениях Юрги по рабочим специальностям в Юргинском технологическом колледже, Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса, Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий, а также по инженерным специальностям в Юргинском технологическом институте Томского политехнического университета.

Кроме того, губернатор рассказал о работе Областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Учреждение создано 20 лет назад в Кемерове и сегодня работает для 17 категорий граждан. Приоритет по оказанию помощи у ветеранов и инвалидов войн. При госпитале работает Санаторий на дому для выезда к маломобильным гражданам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.