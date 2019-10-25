От глав территорий губернатор ждет изучения комментариев в своих соцсетях

Сергей Цивилев опубликовал на своих страницах в социальных сетях видео, в котором обратился к главам территорий. Он призвал их внимательно изучать комментарии к постам на своих и его страницах.

Сергей Цивилев отметил, что сам он постоянно читает комментарии и реагирует на то, что пишут кузбассовцы. Ведь именно в этих комментариях многие указывают на вопросы, которые важны для жителей региона.

— Хочу сделать акцент на этом: комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу – это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное – тут же отреагировать и решить проблему. Ведь для этого мы и работаем, — отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор Кузбасса настоятельно рекомендовал главам территорий и своим заместителям оперативно реагировать на комментарии и пообещал, что лично будет контролировать это. Также Сергей Цивилев отметил, что жалоб от жителей стало поступать меньше, а это значит, что многие вопросы, которые волновали кузбассовцев, решены.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».