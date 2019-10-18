Площадки для диалога: в регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса

В областном центре организованы дискуссионные площадки, где представители разных сфер могут обменяться опытом. Так, накануне встретились представители муниципалитетов. А сегодня вопросы социальной активности обсудили молодые депутаты и представители общественных организаций.

Обменяться опытом, поделиться мнениями и выработать план действий по достижению цели. Задачи дискуссионных площадок, которые проходят в преддверии форума. На повестке — еще одна важная тема: реформа в 13 муниципалитетах региона. Районы преобразуются в муниципальные округа. В зале — 14 человек — представителей 34-х территорий области. Участники встречи делятся полученным опытом в работе органов самоуправления и первыми положительными результатами реформы.

По итогам работы создана дорожная карта с конкретными шагами по муниципальной реформе в территориях Кузбасса. А наработанные предложения лягут в основу дальнейшей работы. Подобный маршрут создадут участники дискуссионной площадки «Молодёжь Кузбасса — люди дела». Перед участниками непростая задача — сделать так, чтобы в общественную жизнь региона было вовлечено как можно больше человек.

Составить дорожную карту — значит определить фронт работ и наметить конкретные пути решения задач. А главное — сразу же начать воплощать ее в жизнь. Только так можно получить эффект.

Форум депутатов и общественности Кузбасса состоится в конце ноября. До этого времени в регионе пройдет еще несколько дискуссионных площадок. Каждая из них — не просто встреча. А конкретный план по развитию региона.