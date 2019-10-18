Это обсуждают: новое медицинское оборудование в Мысках и про фестиваль робототехники среди дошколят

4-м обвиняемым по делу «Зимней вишни» суд изменил меру пресечения. Среди них пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, а также 2 сотрудника компании, которая устанавливала систему безопасности — Игорь Полозиненко и Александр Никитин. Санкцию для них изменили на «запрет определённых действий» — законодательную новинку, которая была введена в России весной 2018-го. В соответствии с поправками, на усмотрение суда подозреваемым могут запретить выходить в определённые периоды времени за пределы жилого помещения или находиться в определённых местах. Трое из них выйдут из СИЗО 26 октября, один — 6 декабря.

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