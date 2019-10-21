Это обсуждают: бродячие собаки покусали детей, картина кузбасской школьницы войдет в экспозицию Третьяковки

Картину юной художницы из Кемерова выставят в Москве, в Государственной Третьяковской галерее. Аделина Хохлова удостоилась такой чести благодаря победе в творческом конкурсе. В экспозицию Третьяковки войдет картина «Райская долина», на которой школьница отразила свои впечатления от поездки во Вьетнам. Открытие выставки запланировано на 1 ноября.

Кузбасский фронтовик вырастил кедры в память о боевых друзьях. Ветеран и бывший горняк Анатолий Терехов за 30 лет высадил более 3 тысяч кедров. По его просьбе деревья отправили в Москву на «поле памяти» и в Волгоград в музейный комплекс «Мамаев курган». В посадке деревьев примет участие кузбасский ветеран.

В поселке Спасск Таштагольского района по проекту «Инициативное бюджетирование» построили детскую площадку, стоимостью 425 тысяч рублей. Она оборудована качелями, антивандальными тренажерами и горкой.

Жители областного центра обеспокоены стаями собак на улицах города. Видео и фотоматериалами кемеровчане делятся в своих социальных сетях. Так, на минувших выходных от укусов бродячих псов пострадали 3 ребёнка. С травмами они были доставлены к медикам. На своры жалуются и жители других кузбасских городов.

Аварийное здание Медакадемии в Кемерове снесут до нового года. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк. Ранее аварийный корпус находился в федеральной собственности. Это не позволяло городским службам решить его судьбу. Накануне здание перешло в муниципальную собственность. В ближайшее время будут оформлены все документы, и начнется снос объекта. На данный момент в планах властей возвести на освободившемся участке новый жилой дом.