Семьям кузбассовцев, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, окажут помощь

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования губернатору Красноярского края Александру Уссу в связи гибелью людей из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе.

«Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — говорится в телеграмме.

Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области. Они работали на золотодобывающей артели. Ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести.

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром 19 октября, когда многие рабочие артели спали. Четырехметровая волна, которая образовалась после обрушения, смыла два общежития вахтового поселка. 15 человек погибли, из них 11 уже опознаны. 16 человек получили травмы различной степени тяжести и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Еще 6 человек числятся пропавшими без вести.

Сейчас в Курагинском районе продолжаются поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧП. Спасатели и пожарные обследуют береговую линию и русло реки Сейба. На месте работают кинологические расчеты МЧС. Кроме того, специалисты разбирают завалы мусора по берегу реки. Поиск пропавших без вести осложняется тем, что температура воздуха опустилась до -7 градусов, идет снег.

Правительство Кузбасса приняло решение оказать помощь семьям погибших земляков в доставке тел на родину и в захоронении. Также семьям будет оказана материальная помощь.