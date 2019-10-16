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Другие новости 16.10.2019

Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником

Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником

Губернатор провел прием к Дню работников дорожного хозяйства, в котором участвовали лучшие представители отрасли региона.

Прием — дань уважения к ответственному и кропотливому труду, который делает жизнь кузбассовцев комфортной и безопасной. Профессия дорожника — одна из старейших в мире. Еще Древний Рим славился своими дорогами, которые сохранились до наших дней. Многие ученые включают дороги в список главных признаков человеческой цивилизации.

«В Кузбассе автомобильным дорогам придается большое значение. Возможность быстро и безопасно перемещаться из одного населенного пункта в другой для нас очень важна, так как это дает толчок к развитию экономики региона. Задачу — сделать автомобильные дороги безопасными и качественными — поставил перед нами президент Владимир Путин. И мы очень серьезно относимся к качеству наших магистралей. Поэтому разработали свой региональный стандарт качества дорожных работ. Благодаря поддержке президента Кузбасс стал участником многих федеральных проектов. В 2019 году по национальному проекту «БКАД» выделена беспрецедентная сумма — 4,5 млрд рублей на две наши агломерации — Кемеровскую и Новокузнецкую», — подчеркнул губернатор.

В этом году направлена рекордная сумма на строительство и ремонт дорог по всей области. Муниципальным образованиям выделена областная субсидия в размере 1,6 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2018 году и в 6 раз больше, чем в 2017 году. Средства направлены в 28 территорий на ремонт дорог общей протяженностью 120 км. А всего в этом году по всем программам Кузбасс уже практически отремонтировал более 300 километров федеральных, областных и муниципальных дорог.

«Мы добились того, что в ближайшую трехлетку — с 2020 по 2022 годы включительно — в Кузбасс будет направлено еще порядка 18,5 млрд рублей  на ремонт около 500 км дорог. Увеличение финансирования требует жесткого контроля за расходованием средств и за качеством объектов», — сказал Сергей Цивилев.

Благодаря работникам отрасли дороги Кузбасса по праву считаются одними из лучших в стране, а теперь задача — сделать их самыми лучшими, сказал губернатор, добавив, что важно в кратчайшие сроки завершить обход Мариинска и приступить к строительству обхода Кемерова.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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