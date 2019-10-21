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Другие новости 21.10.2019

Экономя время и деньги: в Кузбассе откроют Центр технической поддержки самосвалов

Сейчас строители завершают работы нулевого цикла — прокладку коммуникаций и возведение фундамента.

21 гектар. Почти 300 новых рабочих мест в моногороде. Ремонт БЕЛАЗов всех моделей и классов, грузоподъёмностью до 450-и тонн. В регионе строят Центр технической поддержки грузовых машин. Он начнёт работу летом 2020 года.

Инфраструктуру Центра техподдержки профинансировал Фонд развития моногородов. На дороги и сети выделено больше 180 миллионов рублей. Создание такого предприятия в Кузбассе позволит привлечь в регион новые инвестиции — порядка 478 миллионов. А налоговые отчисления до 2028 года составят 750 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие социальных объектов и благоустройство города.

Ради экономии времени и денег. Раньше владельцы БЕЛАЗов, в случае поломки, обращались в частные компании или в Белоруссию — на завод производителя. Сейчас ремонт и техническое обслуживание будет осуществляться в одном месте. Оно выбрано не случайно: вблизи от угольных разрезов — основных пользователей самосвалов.

Не только сервисная помощь. В центре будет работать склад запасных частей. В случае поломки он обеспечит предприятия необходимыми деталями для экстренного ремонта самосвалов.

Подобный Центр — уникальный не только для страны, но и для СНГ. Белово — второй город России, где он будет существовать. В планах у руководителей — завершить поставленные цели и приступить к реализации второй очереди проекта.

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