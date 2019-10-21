«Шахтерская слава»: борцы из шести стран мира стали победителями турнира

С первого дня к турниру было приковано внимание всего борцовского мира. Более 200 участников из 29 стран вышли на ковер, чтобы оспорить призы соревнований. В эти же дни был открыт новый борцовский зал в Кемерове, заработали выставки, состоялись мастер-классы с ведущими спортсменами и тренерами.

Борцы разных стран не скрывали, что приехали поучиться. Да и за призы побороться. Но и хозяева на этот раз отличились особо: две золотые медали в копилке сборной Кузбасса, серебро у Дмитрия Куприна. По оценкам тренерского штаба и судейского корпуса, за проведенные поединки именно Куприн признан лучшим из кузбасских борцов. Наградой стал специальный приз губернатора – автомобиль, на котором он отправляется в Междуреченск.

Мастерства и удачи хватило Павлу Кривцову. Кемеровчанин поставил красивую точку в турнире, победив в самом престижном весе – до 125 килограммов.