«Перевернуть игру»: Дмитрий Маликов с благотворительным спектаклем в Кузбассе!

Организовать концерты помог Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Музыкально-образовательную постановку уже смогли посмотреть более 2 тысяч кузбасских детей. Её показали в Кемерове, Салаире и Прокопьевске.

Спектакль Дмитрия Маликова, в котором он сам играет на сцене отрывки из классических произведений, произвел впечатление на кемеровского зрителя. За 2 часа перед глазами проносятся все музыкальные эпохи: от классики до наших дней.

Какими были Моцарт, Бах, Бетховен, Майкл Джексон? Откуда появился рок-н-ролл? Почему классика – это не скучно? На все вопросы отвечает постановка «Перевернуть игру».

Телеканал «СТС Кузбасс» транслировал кемеровское представление в прямом эфире. А 22 октября спектакль «Перевернуть игру» покажут в драмтеатре Новокузнецка. Причем кроме зрителей в зале увидеть постановку может любой желающий: онлайн трансляция будет идти на телеканале «Кузбасс 24» и на сайте «10 канала».