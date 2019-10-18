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Другие новости 18.10.2019

Новые авиарейсы: в Кузбассе развивают малую авиацию

Это одна из стратегических задач, которую должен решить Кузбасс в ближайшее время. Регион готовится стать крупным спортивным центром. Без решения транспортных вопросов это сделать будет сложно. По распоряжению губернатора разрабатываются новые авиамаршруты. Чтобы билеты были доступными, регион участвует в федеральной программе субсидирования региональных рейсов.

Томск, Казань, Екатеринбург, Омск, Горно-Алтайск, Красноярск и Иркутск — скоро и до них можно будет добраться по воздуху из южной столицы Кузбасса. В этом году на субсидирование региональных авиамаршрутов Кузбассу выделено 20 миллионов рублей. А в 2020 эта сумма будет почти в восемь раз больше. Такой приток денежных средств на развитие региональных перелетов обусловлен рядом причин. Одна из них — проведение в следующем году финала всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. 

Федеральная программа позволяет не только открыть дополнительные авиамаршруты, но и сделать их доступными. Стоимость билетов на такие рейсы будет значительно снижена — за счет субсидирования. Деньги пойдут как из федеральной казны, так и из бюджетов регионов, которые будут связаны авиамаршрутом. С появлением новых рейсов увеличится количество перелетов и пассажиров, а значит возрастает нагрузка и на сам аэропорт.

Запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. На все это необходимо 3 миллиарда рублей. Однако, пока в областном бюджете на эти цели средств нет. Осуществить задуманное поможет федеральная программа по расширению транспортной инфраструктуры. Все необходимые документы уже находятся на рассмотрении в Министерстве.

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