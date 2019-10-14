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Другие новости 14.10.2019

Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня

Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня

На аппаратном совещании начальник областного департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский доложил об итогах участия кузбасской делегации на международном форуме «Россия – спортивная держава».

Форум проходил с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

Кузбасс впервые принял такое масштабное и активное участие в выставке форума. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области презентовал мировому сообществу спортивные соревнования международного уровня, которые пройдут в регионе. Это чемпионат мира по парашютному спорту в 2020 году, групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году, Зимние международные спортивные игры «Дети Азии-2023».

Также на кузбасской площадке были представлены самые крупные и значимые спортивные достижения наших спортсменов: победа волейбольного «Кузбасса» на чемпионате России, серебро кемеровской команды по мини-футболу «Корпорация АСИ» на первенстве страны, призовые места кузбасских боксеров на чемпионатах мира, золотая медаль кузбассовца Заурбека Сидакова на чемпионате мира по вольной борьбе.  Кстати, Заурбек Сидаков 17 октября прилетает в Кузбасс и станет почетным гостем VII международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава». К слову, состязания эти 20 октября будут транслировать в прямом эфире «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал».

 На стенде Кузбасса прошла акция «Книга добрых пожеланий Кузбассу»: олимпийские чемпионы, почетные работники физической культуры и спорта, сотрудники Министерства спорта РФ, президенты международных спортивных федераций оставили свои пожелания Кузбассу.

Во время посещения форума президент Владимир Путин обратил особое внимание на площадку Кузбасса и оставил в Книге пожелания удачи в реализации намеченных целей.

Антон Пятовский добавил, что на форуме был проведен ряд встреч с представителями всероссийских спортивных федераций, в том числе с президентами общероссийской федерации волейбола и горнолыжного спорта.

Областной департамент молодежной политики и спорта подписал договор о сотрудничестве с общероссийской федерацией спортивной медицины. Теперь подписанты начнут работу в части обеспечения кузбасских спортсменов современными медицинскими обследованиями. Также были обсуждены возможности открытия регионального отделения медико-биологического обеспечения.

«Кузбасские делегаты форума активно участвовали в панельных дискуссиях, пленарных заседаниях и круглых столах. Кроме того, мы получали интересные предложения о сотрудничестве. Например, с представителями международной федерации тайского бокса поговорили о возможностях проведения международных стартов по тайскому боксу в Кузбассе», – сказал Антон Пятовский.

Губернатор подчеркнул, что работа делегации Кузбасса на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» станет еще одним движущим фактором для дальнейшего развития спорта в регионе.

«Спортивная молодежь Кузбасса уже известна всему миру. Приятно, что за честь нашего региона выходят соревноваться лучшие спортсмены, которые всякий раз доказывают этот статус. Мы будем и дальше развивать спорт высоких достижений в Кузбассе, не забывая поддерживать и массовый дворовой спорт, ведь истоки больших побед и успеха идут именно оттуда», – заключил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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