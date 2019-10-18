Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета

На встрече с жителями Тайгинского городского округа губернатор сообщил, что вопрос с подачей воды в Кузели будет решен сразу после налаживания водоснабжения в Тайге. На сегодняшний день в городе заканчиваются необходимые работы по обеспечению жителей водой. После этого в планах – установить очистные сооружения и произвести ремонт коммуникаций в Кузели.

Губернатор напомнил, что в этом году на ремонт дорог в муниципалитете из средств областного бюджета выделено 50 млн рублей (в прошлом – 4 млн рублей), еще 19 млн рублей направили из бюджета Тайгинского городского округа. Цивилев подтвердил, что ремонтные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с разработанными в Кузбассе стандартами качества и призвал жителей также следить за деятельностью подрядчиков.

Кроме того, губернатор рассказал, что намерен обсудить с ОАО «Российские Железные Дороги» вопрос обеспечения транспортного сообщения в отдаленных поселках с небольшим количеством жителей, где нет стационарной автодороги, а имеются только железнодорожные пути. «В жизни неизбежны экстренные случаи, такие как смерть людей например, и пока в таких населенных пунктах нет других транспортных артерий, кроме железнодорожных, будем договариваться о подобных перевозках на жд транспорте, исключая пассажирские электропоезда», — подчеркнул Цивилев.

Был также задан вопрос о перспективах развития медицинских учреждений в муниципалитете.

Губернатор рассказал, что по вопросам развития узловой больницы на Станции Тайга проведены совещания. На сегодня больница стала филиалом кемеровского медучреждения, это позволит уже в следующем году произвести дооборудование больницы медицинскими приборами. Со стороны областного департамента охраны здоровья и населения будет оказана всяческая помощь. По словам начальника областного департамента Михаила Малина, для проведения важных профилактических мероприятий и оказания консультативной помощи в эту больницу будут направлять узких специалистов из других медицинских учреждений.

В рамках визита Сергей Цивилев посетил площадку строительства новой цифровой школы № 160 с бассейном. Учреждение в три этажа рассчитано на 330 учащихся. Основное здание школы будет соединено наземным переходом со зданием бассейна, благоустроят детскую спортивно-игровую площадку для начальных классов и комбинированную площадку для занятий различными видами спорта. Планируемая дата сдачи объекта – конец 2020 года. Финансирование строительства осуществляется по программе «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014—2025 годы. На сегодняшний день работы выполняются в срок, без отставаний.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.