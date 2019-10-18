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Другие новости 18.10.2019

Новый статус: новокузнецкий лицей №84 получил звание базовой школы Российской академии наук

В городе это — единственное учебное учреждение, удостоенное такого звания. А всего в Кузбассе их — 3.

Где решают проблемы мирового масштаба ученики 84-го лицея знают точно. Ведь в их школе регулярно проходит собственный «саммит». 15 классов — как 15 самостоятельных государств. И в каждом — свой президент.

Благодаря совместным усилиям учеников и учителей, 84-ый лицей в этом году стал базовой школой Российской академии наук. Такое звание получили только три школы в Кузбассе — в Междуреченске, Кемерове и теперь в Новокузнецке. Чтобы попасть в эту тройку педагогам и старшеклассникам пришлось неоднократно доказывать, что 84-ый лицей — лучший в городе. И доказали.

5 лет подряд лицей входит в топ-500 лучших образовательных учреждений страны, в топ-100 по поступлению в престижные ВУЗы России и топ-200 по конкурентоспособности выпускников школ. А в этом году лицей — единственный в регионе, где оказалось самое большое количество стобалльников — 11 человек.

В лицее 4 профиля: химико-биологический, физико-технический, гуманитарный и экономический. Каждый ученик принимает участие в олимпиадах. Многие становятся призёрами всероссийского этапа. Теперь, благодаря новому статусу опорной школы Российской академии наук, старшеклассники смогут еще больше заниматься научно-исследовательской деятельностью. Причем бок о бок с настоящими учеными.

Лицей ждут глобальные изменения. В этом году он вошел в национальный проект «Новая школа», благодаря которому в здании будет проведен капитальный ремонт. Обновить планируют и оборудование, в том числе в кабинете химии и в лаборатории юных физиков. Чтобы у молодых ученых были все условия для будущих научных открытий.

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