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Другие новости 04.10.2019

15 новых социальных такси: в Кемерове вручили ключи от микроавтобусов, предназначенных для перевозки граждан старшего поколения

Машины закупили в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Новые автомобили будут обслуживать отдалённые территории, которые особенно нуждаются в таком транспорте.

Новые, современные, мобильные. Они смогут проехать по любой дороге и комфортно доставить пациента в медучреждение. Такси оборудованы специальными автоматическими приводами, чтобы было удобно перевозить пациентов в колясках, есть поручни и крепления.

Первые машины для перевозки маломобильных граждан появились в области в 2011 году. Теперь этот автопарк насчитывает 53 единицы техники. На приобретение 15 новых автомобилей из федерального бюджета было направлено свыше 28 миллионов рублей.

Новый транспорт будет доставлять жителей отдаленных сёл и деревень в клиники области для прохождения дополнительных исследований, лечения, а также оказания адресной социальной помощи. К 2024 году автомобили помогут увеличить охват пожилых людей профилактическими осмотрами и диспансеризацией до 70%.

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