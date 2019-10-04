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Другие новости 04.10.2019

Это обсуждают: про пожар в Междуреченске и что показал на выставке раритетов шахтер-коллекционер

В Междуреченске сгорела квартира в жилом доме. Вечером 3 октября на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре. На место возгорания выдвинулось 2 отделения пожарных и 3 единицы техники. В течение 20 минут возгорание удалось ликвидировать. 

В Новокузнецке завершилась научно-практическая конференция «Комплексная реабилитация инвалидов на современном этапе». Форум собрал около 350 участников из почти 50 регионов страны, а также из Чехии, Швейцарии и Канады. В течение 2-х дней специалисты обменивались научными наработками и особенностями подхода к реабилитации. Главная цель – создание комплексной системы реабилитации инвалидов в Кузбассе. 

В Междуреченском краеведческом музее открылась выставка шахтера-коллекционера. Станислав Воропаев десятки лет собирал свою личную коллекцию самоваров и других старинных предметов. Началось все с подстаканника от бабушки, который ей передал отец. Оказалось, предмет относится к царским временам. Поиски подобной раритетной утвари привели к созданию целой коллекции: 12 самоваров и 44 подстаканника.

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