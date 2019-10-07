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Другие новости 07.10.2019

С профессиональным праздником педагогов поздравил Сергей Цивилев

На выходных принимали поздравления те, кто преподаёт не только школьные дисциплины, но и уроки жизни. В Ленинске-Кузнецком в преддверии Дня учителя состоялся губернаторский приём.

Молодых специалистов приветствовал губернатор области Сергей Цивилев. Он отметил, что у образования есть будущее, если в нём работают активные и творческие люди.

На приёме – лучшие мастера своего дела, руководители образовательных организаций. Сегодня педагогическое сообщество Кузбасса – это 45,5 тысяч человек, в том числе почти 18 тысяч школьных учителей. Чтобы помочь им реализовать свои инициативы, распространить передовой опыт, в регионе проводят конкурсы профмастерства. Лауреатами в этом году стали более 150 человек.

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