«ЭТО_ИНКУБАТОР»: выпускной для студентов и школьников, мечтающих получить IT-профессию

«ЭТО_ИНКУБАТОР» – проект компании «Good Line». И это уже четвертый выпускной. Какого уровня достиг проект и чем отличился новый выпуск?

Панель администрирования виджетов Большого ТВ, мобильная техподдержка 2.0 и другие реальные проекты, над которыми студенты «ЭТО_ ИНКУБАТОРА» работали по 20 часов в неделю. В четвертый раз в «инкубаторе» провели выпускной IT-шников. 3 месяца стажировки, и у активного студента есть перспективное место работы.

Подать заявку и прийти на обучение может любой желающий, у кого есть минимальный набор знаний в сфере IT-технологий.

Работа в команде и опытные наставники — одни из лучших специалистов компании «Good Line», а в программе – новейшие тренды разработки. Все это помогло стажерам поднять свой профессиональный уровень. Полезным нововведением в «инкубаторе» стало получение стипендии, а для иногородних — предоставление жилья.

Осенью «ЭТО_ИНКУБАТОР» выпустил 22 IT-специалиста, 20 из которых получили предложение о трудоустройстве в самый современный IT-офис Кемерова. Стажеры получили такой опыт, что уже готовы удивлять жителей Кузбасса новыми проектами и разработками.