Это обсуждают: о погоде на неделе, о пожаре в Кемерове и о перерывах в трансляции телеэфира

В Кузбассе ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В Кемерове отключения возможны с 7 по 11 октября с 5:00 до 14:00, в Новокузнецке – 9 октября с 6:00 до 12:00, а в Мысках – с 7:00 до 13:00. В это время на станциях будут проходить профилактические работы.

Пожар охватил кемеровскую многоэтажку в субботу. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже по адресу: проспект Октябрьский, 20. Самостоятельно эвакуировались 25 человек, остальных вывели спасатели, используя спецсредства. Пострадавших нет. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

А в Таштаголе серьёзно подходят к вопросам безопасности. Сотрудники МЧС напомнили правила поведения жителям посёлка Спаск. Своевременная проверка печного отопления, электропроводки может сберечь не только имущество, но и самое главное – жизни людей.

Развлекает и развивает. В модельной библиотеке Междуреченска появилось новое оборудование. Интеллектуальные игры, головоломки, музыкальные инструменты – это лишь часть возможностей интерактивного сенсорного стола.

Кузбассовцев ждёт тёплая неделя. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, комфортные температуры сохранятся вплоть до выходных. Самым жарким днём станет пятница. Ожидается повышение температуры воздуха до 22 градусов.