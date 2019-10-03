Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд

Учреждение будет рассматривать дела жителей Алтая, Бурятии, Тувы, Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Новосибирской областей. Пока специалисты работают в арендованном помещении. Но параллельно идет строительство Дворца правосудия. Первую сваю забили еще в декабре, а сдать объект в эксплуатацию планируют к августу следующего года.

В 28 тысячах квадратных метров разместят 42 зала заседаний, 300 рабочих кабинетов, зал президиума и площадку для конференций. А панорамные лифты и светопрозрачный купол из древесины хвойных пород придадут зданию уникальность.

Возведение в Кемерове здания кассационного суда открыло огромные перспективы для всего Кузбасса. И это не только развитие транспортной инфраструктуры. Сотни высокооплачиваемых рабочих мест, привлечение туристов со всей Сибири и, конечно, благоустройство областной столицы.