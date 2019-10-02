Пешком по стране: путешественник Андрей Шарашкин пришёл в Новокузнецк

Вы не ослышались! Именно пришёл. Передвигается он не автостопом, а на своих двоих.

К журналистам Андрей Шарашкин привыкший. В каждом регионе они, конечно, начинают задавать вопросы. Кузбасс, кстати, в списке уже 23-й. Начинал наш путешественник с Подмосковья, через побережье Чёрного моря и Поволжье добрался до Урала и Сибири. В пути он больше года. Уже и с волками встречался, и с лютой метелью. Но главные встречи у него — с людьми.

Андрей Евгеньевич — военный в отставке, работал учителем. Идея обойти самую большую страну в мире зародилась ещё в 2002 году, но тогда осуществить её было непросто. А сейчас уже и у сына своя семья, а сам Андрей в разводе. И есть время на такое архисложное путешествие. За плечами у него килограммов минимум 20, а, может, и больше, потому что на Алтае и уже в Кузбассе надавали с собой мёда!

Андрей отмечает, что люди ему встречаются добрые. Хотя, например, в Алтайском крае у него украли прошлый рюкзак. А там были и вещи, и дневники, которые он старательно ведёт. Теперь пытается их восстанавливать. Благо есть у него и электронный дневник — группа ВКонтакте под названием «Пешком по России». На его основе он планирует со временем написать книгу. Правда, будет это не скоро, ведь ближайшие года 4 ему ещё идти и идти. Сначала до Владивостока, затем — по «северному маршруту» до Мурманска и потом — через Центральную Россию до родной Тюмени.

Кстати, 5 октября у Андрея Шарашкина день рождения. Встретит он его где-то по дороге от Новокузнецка до Кемерова. А пока его можно будет увидеть возле достопримечательностей южной столицы региона. Ближайшие два дня он проведет у местных жителей.