Повышая производительность: какую поддержку окажут предприятиям Кузбасса?

В областном центре прошел семинар по реализации в Кузбассе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Его цель – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей. Эксперты проекта встретились с участниками программы и рассказали о мерах поддержки для предприятий.

Повысить производительность труда, при этом сделать предприятие современным, передовым и комфортным для работников. Такую задачу ставит национальный проект перед своими участниками. На сегодняшний день в программе участвуют 12 кузбасских предприятий с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей.

В этом году Кузбасс получит почти 22 млн рублей на реализацию программы. Предприятия-участники смогут консультироваться с экспертами, получать доступ к прогрессивным методикам повышения производительности труда, повышать квалификацию сотрудников. Также появится возможность для льготного финансирования проектов по внедрению «бережливого производства».

Сегодня в регионе реализуется более 300 проектов по внедрению «бережливых технологий» в сфере здравоохранения, образования, экологии, демографии, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Программа действует до 2024 года. А это — ещё несколько лет на глобальную реорганизацию предприятий.