Его восхищала природа Сибири: пейзажи Владимира Вучичевича-Сибирского представлены в Кемеровском областном краеведческом музее

Выставка посвящена 150-летию со дня рождения художника.

Он прожил всего 50 лет. Написал около тысячи полотен и большую часть из них посвятил пейзажам. Кстати, настоящая его фамилия — Вучичевич. Художник настолько вдохновился природой Сибири, что превратил её в часть фамилии.

Он родился в Полтаве в семье потомственного дворянина. Учился в морском училище, но не закончил его. Начал заниматься живописью. С 1892 года участвовал в выставках в разных городах России. А в 1899 году отправился путешествовать по Сибири и остался здесь навсегда.

Прожив всего год в Зеленогорске, художника погибает. Дезертир Александр Сажин не пожалел даже жену и детей Вучичевича-Сибирского. Подробности смерти живописца леденят душу и в наши дни. В скором времени выйдет в свет книга о талантливом художнике.

На выставке представлены не только картины живописца, но и интересные архивные документы. Познакомиться с экспонатами может любой желающий. Мероприятие продлится до декабря.