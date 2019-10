Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!

View this post on Instagram

Каждую рабочую неделю начинаю с аппаратного совещания, на котором вместе со своими заместителями, начальниками департаментов и главами кузбасских территорий подводим итоги прошедшей недели и ставим задачи на новую. На повестке всегда много важных вопросов и прежде всего обращения жителей. Одна из самых популярных тем жалоб – вывоз мусора. Очевидно, что у людей есть запрос на решение этой проблемы. Решил провести на этой неделе приемы глав всех территорий отдельно, чтобы понять, как решается вопрос с вывозом мусора на местах. Заодно поручил быть готовыми отвечать и по многим другим вопросам. На этих встречах обсудим реализацию в Кузбассе национальных проектов, объемы и скорость ввода жилья для кузбассовцев и ещё ряд тем.