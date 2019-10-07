Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!

Сегодня на своей странице в Инстаграм Сергей Цивилев сообщил, что на этой неделе собирается провести приемы глав всех территорий отдельно, чтобы понять, как решается вопрос с вывозом мусора на местах. Как пояснил губернатор, это «одна из самых популярных жалоб» среди всех обращений кузбассовцев.

При этом С. Цивилев предупредил, что главы городов и районов должны быть готовы ответить и по многим другим вопросам. В частности это касается реализации в регионе национальных проектов, а также объемов и скорости ввода жилья для кузбассовцев и проч.

Сергей Цивилев: «Каждую рабочую неделю начинаю с аппаратного совещания, на котором вместе со своими заместителями, начальниками департаментов и главами кузбасских территорий подводим итоги прошедшей недели и ставим задачи на новую».