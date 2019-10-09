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Другие новости 09.10.2019

Это обсуждают: про температурный рекорд в Кузбассе и про кражу букета для возлюбленной

Жаркая осень в Кузбассе. Как отмечают эксперты, в этом году в Сибирском федеральном округе замечен температурный рекорд. Местами отметка на градусниках достигала 23 пунктов выше нуля. Регионы продолжают оставаться в области высокого атмосферного давления, поэтому днём светит солнце, а осадков практически не наблюдается.

Для любви нет преград. В Белове полицейские задержали грабителя, похитившего ради возлюбленной букет роз стоимостью 10 тысяч рублей. В дежурную часть обратился владелец цветочного павильона. Заявитель рассказал, что в вечернее время в торговую точку зашёл молодой мужчина, который заказал букет для своей девушки. Посетитель взял товар в руки, чтобы уточнить, как он с ним смотрится и какое впечатление произведет на даму сердца, а после этого выбежал из помещения. Злоумышленника задержали по горячим следам с букетом в руках. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

На 300 миллионов пополнится аптечка Кузбасса. Новые лекарства закупят для онкобольных и пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Напомним, с начала года за лекарствами обратилось более 40 тысяч федеральных льготников и 59 тысяч региональных. Проблемы с закупкой возникли из-за невыхода потенциальных поставщиков на аукционы. Сегодня приобретение лекарств идёт в плановом режиме.

Волейбольный «Кузбасс» одержал первую победу на домашнем паркете. Со счётом 3:0 кемеровчане обыграли представителя высшей лиги «Магнитку-Университет» из Магнитогорска. В эти дни в областной столице проходит второй этап предварительного раунда розыгрыша кубка России. Следующий соперник «Нова» из Новокуйбышевска.

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