С. Цивилев: неосвоенные бюджетные средства, предназначенные для строительства жилья, перераспределят между территориями

В Новокузнецке губернатор собрал глав южного куста по вопросу ввода жилья. В совещании участвовали главы восьми территорий: Игорь Голдинов (Калтан), Владимир Чернов (Междуреченск), Евгений Тимофеев (Мыски), Сергей Кузнецов (Новокузнецк), Игорь Романов (Осинники), Андрей Шарнин (Новокузнецкий район), Андрей Мамаев (Прокопьевск), Владимир Макута (Таштагольский район), заместитель губернатора Глеб Орлов.

На сегодняшний день общий план по вводу жилья составляет 397 827 кв. метров нового жилья. Основной показатель ввода традиционно приходится на III и IV квартал года. Городские округа построили 255 824 кв. метров, муниципальные районы 142 003 кв. метров. Лидерами по вводу жилья являются: Кемерово (134077 кв. м), Новокузнецк (39286 кв. м), Белово (15 451 кв. м); среди муниципальных районов: Кемеровский (42 841 кв. м), Новокузнецкий (25 007 кв. м), Таштагольский (13 365 кв. м).

Губернатор держит вопросы по жилью на личном контроле. Данные по освоению территориями средств, выделенных по программе переселения из аварийного жилья 185-ФЗ и областной программе обеспечения жильем социально незащищенных категории граждан 129-ОЗ (переселение граждан), вызвали у него серьезные опасения. Сергей Цивилев во время совещания обзвонил застройщиков и уточнил у них выполнение строительства жилья в срок.

«Все территории должны до конца года выполнить обязательства по освоению средств. Иначе вы подведете свой регион, Кузбасс попадет в стоп-лист и больше федеральных денег не получит. В этом году региону удалось привлечь беспрецедентные средства на переселение граждан — 1 447 млн рублей из федерального и 261,8 млн из областного. Есть все возможности, чтобы сделать настоящий рывок в жилищном строительстве. И что, все усилия зря?! Мы не построим новые дома, не переселим нашим людей из бараков?! Предупреждаю глав тех, кто не освоит средства, мы заберем у вас эти деньги, отдадим тем, кто готов строить вовремя, качественно и вести документационное сопровождение в соответствии с нормами», — заключил губернатор.

Сергей Цивилев также подчеркнул, что те территории, кто лишится финансирования, окажется в конце списка при распределении средств на следующий год. «В крупные региональные программы по строительству школ, детских садов такие территории также не войдут», — предупредил губернатор.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы вывоза мусора, реализацию нацпроектов, обращения жителей через официальные каналы и в соцсетях.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.