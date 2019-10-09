Фарид Касумов – непобедимый боец мирового уровня

Мастера восточных единоборств Кузбасса сильны не только в тайском боксе, но и в карате. Что ещё раз доказал представитель киокусина Фарид Касумов, завоевав чемпионский пояс на мировом татами.

Неоднократный чемпион по карате из Кемерова Фарид Касумов свое звание подтвердил на престижном рейтинговом турнире, который прошел на южном побережье Каспийского моря в далеком Иране. Было невероятно сложно, признается чемпион. Поединки проходили по версии WFKO Всемирной бойцовской организации Кёкусин. На татами — самые известные, титулованные, профессиональные бойцы, выступавшие всего в четырех весовых категориях.

Для Касумова подобный турнир – второй за историю. Сегодня он анализирует свой бой как спортсмен и как тренер, так как уже несколько лет наставляет молодых бойцов.

Чемпионским поясом Фарид Касумов и его наставники не ограничиваются. Настраиваются на новые высоты, продолжая развивать в Кузбассе восточный стиль киокусинкай.