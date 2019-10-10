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Другие новости 10.10.2019

Необычное творчество: выставка лоскутного шитья открылась в Новокузнецке

Её авторы — мастерицы из новосибирского клуба «Золотая долина». Работы рукодельниц отмечены наградами различных конкурсов и фестивалей. Но даже если не говорить о регалиях, при первом взгляде на текстильные объекты становится понятно — это настоящие произведения искусства.

Идеальная геометрия, наполненная художественным смыслом. Лоскутные работы можно созерцать на расстоянии, а можно подойти вплотную, чтобы насладиться ювелирной работой мастериц. Рассмотреть и сделанные вручную стёжки, вышивку и набивные фрагменты. Для придания выразительности своим работам художницы используют разные техники и материалы. Традиционно используют русский ситец, но экспериментируют и с другой фактурой —  мешковиной, мебельными тканями, замшей. Могут пожертвовать и предмет гардероба, пустить в ход, к примеру, юбку. Чего не сделаешь, чтобы решить колористическую задачку.

То, что это красота — не поспоришь! Чего стоят работы по мотивам русских народных росписей —  гжельской, хохломской, городецкой. Даже самый скучный интерьер заиграет красками с таким панно. Детям наверняка понравится текстильная кошачья семейка. Хвостатые всех оттенков собрались вместе, чтобы поднять настроение. Но не только декоративным могут быть лоскутные произведения. Утилитарность — это их конёк. 

Не все большие произведения создаются одним мастером. Многие из работ — это коллективное творчество. Каждый шьёт свой фрагмент, а потом все они собираются вместе. Кстати и в этом действии есть ещё одна простая народная мудрость. Чтобы найти своё место в мире, нужно почувствовать его гармонию.

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