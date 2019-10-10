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Другие новости 10.10.2019

Это обсуждают: в Киселёвске с четвёртого этажа выпали 2 ребёнка, ТЦ в Кемерове возобновил работу

В Кузбассе открывается новый автобусный рейс по маршруту «Кемерово-Таштагол». С 19 октября он будет осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления с Кемеровского автовокзала – в 2:40, с Новокузнецкого – в 6:30 утра.

Кемеровский торговый центр «Я» возобновил работу. Сегодня состоялось техническое открытие. Напомним, он был закрыт 19 июля. После серии дополнительных проверок системы пожарной безопасности и предоставления новых документов суд согласился с тем, что ТЦ может возобновить работу.

В Киселёвске из окна четвёртого этажа выпали 2 ребёнка шести и двух лет. У малышей диагностировали травмы различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в больнице. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Мысковские врачи теперь смогут на ранней стадии выявлять онкозаболевания. В лабораторию городской больницы закупили несколько видов онкомаркеров. Первыми обследования пройдут медицинские работники.

В Междуреченске поймали поджигателя мусорных контейнеров. На прошлой неделе за одну ночь он совершил 11 поджогов. Сейчас мужчина задержан и дает показания.

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