Переплыли Томь: кузбасские «моржи» отметили начало сезона холодового плавания

Экстремальное мероприятие на грани человеческих возможностей. В Новокузнецке состоялся заплыв через реку Томь. Кузбасские «моржи» посвятили его открытию филиала Федерации зимнего плавания в южной столице области.

Купальный сезон закрыт, но не для всех. Те, кто предпочитает тёплой воде холодную, только начинают получать удовольствие от водных процедур. Но к ним нужно готовиться – постоянно тренироваться, а непосредственно перед купанием провести разминку. Все-таки это экстремальный спорт.

То, что для других находится за гранью человеческих возможностей, для этих пловцов – обыденность. Купаются «моржи» в любую погоду. Да ещё и выясняют, кто быстрее и выносливее.

Солнечная погода октября обманчива. Температура воздуха +18, а воды – не больше +7. Дистанция – около 330 метров. Ещё одна трудность – сильное течение. Оно сносило пловцов по диагонали, поэтому всё время рядом — катера спасателей. Приходят на помощь по первому требованию.

Этот заплыв особенный. Он ознаменовал открытие филиала Федерации закаливания и зимнего плавания Кузбасса в Новокузнецке. А также продемонстрировал ещё одну высоту, которую могут взять «моржи».