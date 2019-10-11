С. Цивилев: мы не позволим халтурить подрядчикам, ремонтирующим наши дороги; контроль всесторонний, никто не избежит ответственности!

Губернатор провел рабочую встречу по качеству ремонта дорог в муниципалитетах. Повод — данные о явных нарушениях в поселке Краснобродский, на объектах, где произведены ремонтные работы.

В обсуждении участвовали начальник областного департамента административных органов Евгений Рюмин, начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев, советник губернатора по дорожному хозяйству и благоустройству Сергей Апарин.

Сергей Цивилев подчеркнул, что в последние 2 года в Кузбассе выделяются рекордные суммы на строительство и ремонт дорог, в том числе и на ремонт дорог в муниципалитетах.

В прошлом году выделено из областного бюджета на ремонт муниципальных дорог почти 800 млн рублей, а в этом году – 1,6 млрд. Сумма беспрецедентная, 20 лет такого не было.

«Но раз денег больше, значит, и контроль должен быть строже, чтобы все до копейки ушло по назначению. И, естественно, чтобы качество было на высоте», — заявил Сергей Цивилев.

Год назад в Кузбассе был введен свой кузбасский стандарт дорожного строительства, причем задача такая — он должен быть выше, чем в среднем по России. Для этого разработали методические рекомендации, в которых определили пошаговый порядок организации производства работ, чтобы обеспечить качество.

Губернатор отметил, что большинство чиновников и дорожников выполняют свою работу добросовестно, но есть и другие.

Сергей Цивилев показал участникам совещания документы по проверке качества ремонта дорог в поселке Краснобродский. Подрядчик выполнил ремонты с многочисленными нарушениями и приписками, а администрация приняла брак и подписала невыполненные объемы работ. На улице Карбышева толщина слоя не соответствует требованиям, асфальтобетон из покрытия не отвечает требованиям ГОСТа. На улице Юбилейная асфальтобетон из покрытия не отвечает требованиям ГОСТа. Кроме того, выполненный объем работ не соответствует контракту: по ул. Юбилейной вместо заявленных 400 кв. метров отремонтировано 50, улицы Комсомольская и Саянская, прописанные в контракте, вообще не ремонтировались. А на отремонтированных улицах новое покрытие уже имеет трещины и разломы, потому что вместо литого асфальта применили простой, дешевый асфальтобетон, который уже разрушается.

Губернатор поручил Евгению Рюмину передать материалы по ремонту дорог в Краснобродском в правоохранительные органы.

Устранение нарушений по ремонту дорог в поселке будет контролировать областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Начальник департамента Олег Ивлев доложил, что за этот сезон уже было 2 случая нарушений, зафиксированных на областном уровне приемки объектов. Подрядчики все исправили.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.