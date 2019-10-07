Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту

Первыми вышли на поле юные спортсмены. Также искусственное покрытие «обкатали» две взрослые команды: поселка Промышленная и поселка Плотниково.

Перед матчем прошло торжественное вручение значков «Готов к труду и обороне». Их получили более 100 учащихся.

В рамках национального проекта «Демография» федеральной программы «Спорт – норма жизни» на строительство футбольного поля и беговых дорожек потрачено около 30 млн рублей.

Сначала были проведены подготовительные работы. Дренажная система спроектирована по самым современным стандартам. Многослойная «начинка» исключает застаивание воды на поле. Резиновое покрытие удерживает ворс и смягчает удар при падении. Новое футбольное поле стандартом 60/90 позволит проводить соревнования областного уровня.

В Промышленновском районе футболом активно занимаются более 500 человек. Новое футбольное поле послужит хорошей мотивацией для занятий этим популярным видом спорта.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.