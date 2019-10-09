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Другие новости 09.10.2019

Разрушая стереотипы: в Кемерове открылась фотовыставка из 15 портретов женщин, больных раком

«Вопреки». Так называется выставка, которая открылась в библиотеке имени Фёдорова областной столицы. Посетить её можно бесплатно в течение месяца. Вниманию зрителей представлены 15 портретов женщин, которые не побоялись рассказать о своём заболевании, надеясь изменить отношение к таким же, как и они, то есть онкобольным людям.

Несмотря на ограничения в возможностях, Дмитрий Верфель уже 10 лет успешно занимается фоторемеслом и даже обучает ему детей. Активная жизненная позиция внесла в число его достижений много добрых дел. Одним из них стала фотовыставка «Вопреки».

Задумку Дмитрия поддержали стилисты, визажисты и коллега-фотограф Максим Иванов. Команда работала над созданием индивидуальных образов. Всё на безвозмездной основе. И вот теперь — официальное открытие. Много гостей, в том числе те, кто стремится решать проблемы людей с этим тяжёлым заболеванием.

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