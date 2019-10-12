С. Цивилев посетил село Листвянка Тисульского района – место рождения космонавта Алексея Леонова

Губернатор Кузбасса и жители села возложили цветы к дому по ул. Космической, 30, где 30 мая 1934 года родился Алексей Леонов. На доме установлена мемориальная доска легендарному летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову.

Губернатор осмотрел Дом культуры, где выставлена экспозиция предметов и фотографий, связанных со знаменитым земляком.

«Алексея Архиповича любит вся Россия, весь Кузбасс, жители Листвянки гордятся, что живут на малой родине легендарного человека, первого покорителя открытого космоса», — отметил Сергей Цивилев.

В ходе общения с местными жителями принято решение о реконструкции Дома культуры и прилегающей территории, а также капитальном ремонте дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с водоснабжением также будет одним из приоритетных. Губернатор заявил, что этот населенный пункт должен стать одной из туристических точек региона. В Доме культуры будет организован полноценный музей Алексея Леонова, а само учреждение культуры будет носить его имя.

Кроме того, на месте бывшей поселковой школы решено сделать благоустроенное место отдыха для сельчан, центром которого будет памятник космонавту. Еще один памятник будет установлен в реконструированном парке имени космонавта там же в Листвянке. Тематика — стыковка советского и американского космических кораблей «Союз – 19» и «Аполлон» 15 июля 1975 года. Сергей Цивилев одобрил предложение от жителей, что в конкурсе на лучшие проекты памятников будут участвовать учащиеся художественной школы № 14 Тисуля, которая носит имя Алексея Леонова.

Точные сроки преобразований станут известны после завершения всех проектно-изыскательских работ.

В течение двух дней во всех храмах Кузбасской митрополии пройдут панихиды об упокоении раба Божиего Алексия. Сегодня панихида состоялась в Знаменском кафедральном соборе.

12 и 13 октября в муниципальных кинозалах Кемеровской области состоятся бесплатные показы российского исторического фильма «Время первых» о подвиге нашего земляка, советского летчика-космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова.

На Родине Алексея Архиповича в Тисульском районе показы будут проведены в пгт Тисуль, кинотеатре им. А.Матросова 12 и 13 октября в 16:00. В Кемерове, кинозал «Кузбасскино» (пр. Советский, 4). Время сеансов: 12 октября – 16:30, 13 октября – 14:30. В Новокузнецке, кинотеатр «Октябрь» (пр. Металлургов, 42) 13 октября в 09:40. В Белове, пгт Бачатский, КЦ «Бачатский» (ул. Шевцовой, 33) 13 октября в 14:40. В Березовском, «Центр культурного развития» (пр. Ленина, 20) 13 октября в 15:00. В Киселевске, «Киноконцертный зал» (ул. Ленина, 37) 13 октября в 12:00. В Тайге, городской Дворец культуры (ул. Кирова, 1) 13 октября в 12:00. В Крапивинском районе, пгт Крапивинский, РДК (ул. Юбилейная, 17) 12 октября в 17:50, 13 октября в 13:00. В Прокопьевском районе, с. Большая Талда, сельский Дом культуры (ул. Вахрушева, 31) 12 октября в 14:00. В Топкинском районе, г. Топки, КДЦ «Цементник» (ул. Топкинская, 2) 13 октября в 15:00. В Яйском районе, пгт Яя, кинотеатр «Планета» (ул. Пионерская, 7) 12 и 13 октября в 13:00.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств на следующей неделе состоится открытие выставки работ учащихся тисульской ДХШ № 14 им. А.А. Леонова.

Кузбасским центром искусств готовится мультимедийная выставка «Двенадцать минут», где будут демонстрироваться фотографий, сделанные А.А. Леоновым в космосе. Выставка начнет работу для посетителей 18 октября в выставочном зале центра на ул. Дзержинского, 6.

Дом актера – дирекция фестивальных, конкурсных и театральных проектов в настоящее время работает над проектом, посвященным памяти космонавта – «Первый в космосе» — инстафлешмоб, в котором кузбассовцы читают отрывки из рассказов Леонова о космосе.

Кемеровским областным краеведческим музеем организована передвижная выставка «Космические вахты». На выставке будут представлены личные вещи Алексея Леонова: парадная военная форма, фрагмент парашюта спускаемого аппарата «Восход -2», на котором А.А. Леонов вернулся из космоса в 1965 году, батарейки – маячки, которые передавали сигнал в 1965 году, когда Леонов и Беляев приземлились в пермской тайге, а также другие личные вещи: книги, значки, фотографии, документы, подаренные лично А.А. Леоновым музею во время посещения Кузбасса. Выставка откроется 14 октября в пгт Промышленная в школе №56. Сотрудники музея в течении двух недель будут проводить для жителей района «космические уроки» посвященные легендарному земляку. В течении всего учебного года выставка проедет по муниципальным образованиям Кузбасса.

В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова на следующей неделе откроется книжная выставка, посвященная А.А. Леонову. В октябре стартует всекузбасский литературный конкурс о космосе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.