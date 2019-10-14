В Кемерове открыли Центр опережающей профессиональной подготовки

Открытие подобных учреждений планируется во всех субъектах России. Запуск масштабного проекта начался со столицы Кузбасса. До конца года в стране откроются ещё 13 центров. В Кемерове представители будущих инновационных образовательных площадок обменялись опытом.

Стремительное развитие науки и техники, внедрение достижений в различные отрасли предполагают исключение человека из определённых этапов производства. Прежде всего, ради безопасности. Многие функции уже выполняют машины, работу которых также нужно организовать и контролировать. Для этого требуется специальная подготовка, и классических обучающих программ может быть недостаточно. Решать эту проблему теперь будет Центр опережающей профессиональной подготовки.

Во взаимодействии с ведущими ВУЗами и учреждениями среднего профессионального образования будут созданы индивидуальные программы в зависимости от запроса потенциального работодателя. Задача Центра – обеспечение кадровым составом новых отраслей экономики и приоритетных социально-экономических программ и проектов.

Для эффективного взаимодействия создано комфортное современное рабочее пространство: коворкинг-центр, лекционный зал, современная видеостудия и студия печати.