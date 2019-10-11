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Другие новости 11.10.2019

НЕлекция на «Ударную тему» прошла в областной столице

НЕлекторы без занудства рассказали о тайнах русского языка, которые часто совсем и не являются тайнами.

Каталог, звонит, включат. В школе учат одному, а дома говорят по-другому. Ирина Крым на НЕлекции в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества рассказала особенности «Ударной темы», а также почему эти знания должны давать родители, которым достаточно всего лишь самим говорить правильно.

НЕлекция — образовательный проект в неформальной обстановке. Организаторы считают — в диалоге изучать правила интереснее и взрослым, и детям. Потому что русский язык — он для каждого.

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