Первый в космосе: в Кузбассе почтили память героя-космонавта Алексея Леонова

Один из первых космонавтов мировой космической эры. Он первым вышел в открытый космос. В минувшую пятницу ушел из жизни прославленный земляк, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Но память о нем навсегда останется жива…

Он мог не только рассказать о космосе, но и показать его любому желающему. На рисунках – космос, глазами человека, который встретился с ним впервые. Алексей Леонов – человек-легенда, который первым вышел в безвоздушное пространство. Но тогда, в 1965 году, никто не знал, что Алексей Архипович чуть не погиб при встрече со Вселенной: при выходе из судна скафандр космонавта раздуло из-за разницы в давлении.

Но даже смертельная опасность не помешала ему навсегда влюбиться в космос. О своих полетах он рассказывал школьникам, студентам, давал интервью, принимал активное участие в общественной жизни. Теперь мы можем слушать его только на видеозаписях, теперь еще более ценных.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. Накануне малую родину космонавта посетил Сергей Цивилев.

Губернатор принял решение организовать в Доме культуры села Листвянка музей Алексея Леонова, а самому учреждению присвоить его имя. Также будет установлен памятник космонавту на месте бывшей поселковой школы. И территорию облагородят. Это будет место отдыха для селян. Память о Герое Советского Союза хранят не только жители Листвянки, но и всего Кузбасса.