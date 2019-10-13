Сергей Цивилев поздравил Лилию Аетбаеву с победой на чемпионате мира по боксу

Сегодня в Улан-Удэ, где проходит чемпионат мира по женскому боксу, представительница кузбасской школы бокса в финальном поединке в весовой категории до 51 килограмма одолела турчанку Бусеназ Чакироглу. Соперница прокопчанке досталась серьёзная, в прошлом году Чакироглу завоевала серебро первенства планеты. Былые заслуги соперницы не смутили Аетбаеву. Наша спортсменка уверенно провела бой и победила со счётом 4:1, завоевав первую в карьере золотую медаль чемпионата мира.

Напомним, днём ранее первую медаль в копилку сборной России на чемпионате мира-2019 по женскому боксу принесла другая представительница Кузбасса. Екатерина Дынник из Междуреченска стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 64 килограммов.