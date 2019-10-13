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Другие новости 13.10.2019

Сергей Цивилев поздравил Лилию Аетбаеву с победой на чемпионате мира по боксу

Сергей Цивилев поздравил Лилию Аетбаеву с победой на чемпионате мира по боксу

Сегодня в Улан-Удэ, где проходит чемпионат мира по женскому боксу, представительница кузбасской школы бокса в финальном поединке в весовой категории до  51 килограмма одолела турчанку Бусеназ Чакироглу. Соперница прокопчанке досталась серьёзная, в прошлом году Чакироглу завоевала серебро первенства планеты. Былые заслуги соперницы не смутили Аетбаеву. Наша спортсменка уверенно провела бой и победила со счётом 4:1, завоевав первую в карьере золотую медаль чемпионата мира.

Напомним, днём ранее первую медаль в копилку сборной России на чемпионате мира-2019 по женскому боксу принесла другая представительница Кузбасса. Екатерина Дынник из Междуреченска стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 64 килограммов.

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