Недетская покупка: кемеровчанка пожаловалась на продажу сигарет несовершеннолетним

В России могут начать наказывать родителей курящих детей. Об этом сообщает сайт МВД России. К нам в редакцию отправили видео с кадрами, как подростку продают сигареты в ларьке.

На присланных в редакцию кадрах 14-летнему подростку продают сигареты в центре Кемерова. Женщина решила провести эксперимент в киоске возле школы №10, где учится её дочь. По словам Ольги, в этом ларьке сигареты продают всем школьникам и не спрашивают ни возраст, ни документы. Ольга уже написала заявление в прокуратуру и ждёт ответа.

Глава МВД России Владимир Колокольцев предлагает привлекать к административной ответственности родителей, чьи дети курят. На сегодняшний день в России продажа несовершеннолетним табачных изделий влечёт административный штраф от трёх до ста пятидесяти тысяч рублей.

Психологи говорят, что дети начинают курить по нескольким причинам: когда берут пример со взрослых, хотят противопоставить себя старшим, либо показать, что уже взрослые. Единого сценария, по которому ребёнок начинает курить не существует.

Одним из самых эффективных методов в борьбе с ранним курением является родительский пример.