Больницы Кузбасса продолжают обновлять: ремонты, новое оборудование, внедрение бережливых технологий

Сегодня рабочий день губернатора начался с посещения сразу 2-х медицинских учреждений областной столицы. Повод приятный: в одном завершились преобразования по системе «бережливого производства», во втором – рассказали о новом оборудовании, которое призвано усовершенствовать систему диагностики заболеваний.

В Кемеровском областном клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре сделали капитальный ремонт. Провели дезинфекцию всех помещений и обновили систему вентиляции. В ходе экскурсии губернатору рассказали, что здание разделили на зоны для здоровых и тех, кто проходит лечение. Есть все условия для пребывания инвалидов. Особое внимание уделили вопросам безопасности медперсонала. Продумана система навигации, в том числе и для слабовидящих. Лаборатории центра теперь оснащены всем необходимым для выявления заболеваний, в том числе на ранних стадиях.

Экскурс по обновлениям продолжился в Областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Медучреждение приобрело цифровой рентгеновский комплекс на два рабочих места. Оборудование в разы мощнее и безопаснее прошлых аналогов.

В качестве оценки нового рентгенкомплекса главе региона предложили пожать руку главврачу. Причем заверили, что излучение нового аппарата почти в 10 раз меньше, чем на предыдущих. И снимок на память остался.