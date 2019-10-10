СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 10.10.2019

Больницы Кузбасса продолжают обновлять: ремонты, новое оборудование, внедрение бережливых технологий

Сегодня рабочий день губернатора начался с посещения сразу 2-х медицинских учреждений областной столицы. Повод приятный: в одном завершились преобразования по системе «бережливого производства», во втором – рассказали о новом оборудовании, которое призвано усовершенствовать систему диагностики заболеваний.

В Кемеровском областном клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре сделали капитальный ремонт. Провели дезинфекцию всех помещений и обновили систему вентиляции. В ходе экскурсии губернатору рассказали, что здание разделили на зоны для здоровых и тех, кто проходит лечение. Есть все условия для пребывания инвалидов. Особое внимание уделили вопросам безопасности медперсонала. Продумана система навигации, в том числе и для слабовидящих. Лаборатории центра теперь оснащены всем необходимым для выявления заболеваний, в том числе на ранних стадиях.

Экскурс по обновлениям продолжился в Областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Медучреждение приобрело цифровой рентгеновский комплекс на два рабочих места. Оборудование в разы мощнее и безопаснее прошлых аналогов.

В качестве оценки нового рентгенкомплекса главе региона предложили пожать руку главврачу. Причем заверили, что излучение нового аппарата почти в 10 раз меньше, чем на предыдущих. И снимок на память остался.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Губернатор отменил проведение форума!
Губернатор встретится с главами всех территорий отдельно!
Сегодня в России отмечают День психического здоровья
Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе по нацпроекту
Работает 3 терапевта: кемеровчанин пожаловался на отсутствие врачей в городской больнице

ДРУГИЕ НОВОСТИ

С. Цивилев: мы не позволим халтурить подрядчикам, ремонтирующим наши дороги; контроль всесторонний, никто не избежит ответственности!

11-10-2019

С. Цивилев: мы не позволим халтурить подрядчикам, ремонтирующим наши дороги; контроль всесторонний, никто не избежит ответственности!
Необычное творчество: выставка лоскутного шитья открылась в Новокузнецке

10-10-2019

Необычное творчество: выставка лоскутного шитья открылась в Новокузнецке
Это обсуждают: в Киселёвске с четвёртого этажа выпали 2 ребёнка, ТЦ в Кемерове возобновил работу

10-10-2019

Это обсуждают: в Киселёвске с четвёртого этажа выпали 2 ребёнка, ТЦ в Кемерове возобновил работу
Недетская покупка: кемеровчанка пожаловалась на продажу сигарет несовершеннолетним

10-10-2019

Недетская покупка: кемеровчанка пожаловалась на продажу сигарет несовершеннолетним
Больницы Кузбасса продолжают обновлять: ремонты, новое оборудование, внедрение бережливых технологий

10-10-2019

Больницы Кузбасса продолжают обновлять: ремонты, новое оборудование, внедрение бережливых технологий
Смотр резервов: в Ленинске-Кузнецком проходит зональное первенство по спортивной гимнастике

10-10-2019

Смотр резервов: в Ленинске-Кузнецком проходит зональное первенство по спортивной гимнастике