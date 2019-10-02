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Другие новости 02.10.2019

Ко Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове

Каски, щиты, бронежилеты. Старты спецназа прошли с применением настоящего снаряжения силовиков. Особенностью военно-спортивных состязаний стали сборные команды школьников и бойцов Росгвардии. Сотрудникам ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны вместе с учениками старших классов предстояло показать свою скорость, сплочённость и волю к победе. Но удачно справиться с этапами получалось не у всех.

На торжественной части в ряды юнармии посвятили воспитанников 34-ой, 48-ой 74-ой кемеровских школ, в которых учились погибшие бойцы из ОМОНа, СОБРа, отряда спецназначения. Кстати, впервые в России состоялось и открытие группы «Родительского спецназа 74». Взрослые, желающие приобщаться к камуфляжному братству, тоже прошли посвящение.

Пока старшеклассники борются за звание лучшей команды, с трибун наблюдают первоклашки. Когда-нибудь они тоже примут участие в соревнованиях вместе с действующими бойцами спецподразделений и, возможно, в будущем встанут в их ряды.

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