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Другие новости 10.10.2019

Смотр резервов: в Ленинске-Кузнецком проходит зональное первенство по спортивной гимнастике

В Кузбасс приехали команды из разных регионов Сибирского федерального округа. Состязаться участники будут в четырёх возрастных категориях. Победа в соревнованиях для юных гимнастов — ещё один шаг к турнирным помостам России и мира.

Юные. Но уже настоящие мастера. В спортивной гимнастике ими становятся уже в 14 лет. Юноши и девушки показывают на гимнастических снарядах достаточно зрелые программы и комбинации. Зональные состязания — серьёзное испытание. Но и трофей ценный — возможность принять участие в соревнованиях всероссийского уровня. Каждый стремится показать себя с лучшей стороны. Максимум концентрации перед каждым этапом. Помогает и командный дух.

Более ста участников в первый день прошли квалификацию и включились в борьбу за места в группах сильнейших. В каждой из команд свои лидеры. Но всё же безошибочно определить победителей невозможно. Волнение может помешать спортсмену выложиться на все сто процентов. Но хозяева считаются фаворитами турнира.

В юношеской дружине сборной Кузбасса есть явный лидер — участник первенства мира Иван Гергет. Он готов побороться за самые высокие места не только на российском, но и на мировом юношеском подиуме. Кто лучше всех справился с волнением и продемонстрировал лучший результат станет известно уже завтра.

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