Сергей Цивилев поздравил кузбасских педагогов с Днем учителя

5 октября более 100 стран на всех континентах Земли отмечают Всемирный День учителя.

В преддверии праздника в Ленинске-Кузнецком прошел торжественный прием, который собрал во Дворце культуры и искусств ветеранов педагогической службы, учителей школ, педагогов дополнительного образования, со всего региона.

Губернатор Сергей Цивилев выразил благодарность педагогам района за верность призванию, за огромное терпение и доброту.

«Поздравляю вас с одним из самых добрых и самых любимых профессиональных праздников. Уважаемые педагоги, ваша профессия – многогранная, сложная, ответственная. Мы доверяем вам самое дорогое, что есть в жизни – наших детей. От ваших знаний и опыта, мудрости и доброты во многом зависит будущее Кузбасса и страны, а значит, наше с вами будущее», — обратился к педагогам губернатор.

Сегодня педагогическое сообщество Кузбасса – это 45,5 тыс. человек, в том числе – почти 18 тыс. школьных учителей. В Кемерове в полную силу работает первый в Кузбассе детский технопарк «Кванториум-42». До конца года в Новокузнецке откроется еще один. Всего к 2024 году по области их будет пять. Планируется открыть региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус-Кузбасс». По поручению президента В.В. Путина в Кузбассе реализуется целый ряд масштабных проектов. Ведется работа по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня. В областной столице идет строительство Президентского кадетского училища – одного из самых современных в стране. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию, и 1 сентября 360 кадетов приступили к обучению. В День знаний в Кемерове открылся филиал Центральной музыкальной школы им. Чайковского. В новом учебном году для ребят Промышленновского района открыла свои двери цифровая школа в селе Журавлево. Это первая сельская школа, построенная в рамках Национального проекта «Образование». Сейчас подключают ее к библиотеке Президентского кадетского училища. В 2019 году в Кузбассе стартовал проект модернизации школ региона. За три года 36 школ полностью преобразятся.

Чтобы помочь педагогам реализовать свои инициативы, распространить передовой опыт, в Кузбассе ежегодно проводятся областные конкурсы профмастерства для всех категорий педагогов. Это «Учитель года», «Педагогические таланты Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», «Новая волна», «Первый Учитель», «Учитель 21-го века» и многие другие. В этих состязаниях ежегодно принимают участие более 3-х тысяч работников образования.

Накануне праздника подведены итоги сразу 11 конкурсов, лауреатами которых стали 153 человека. Все финалисты показали себя настоящими профессионалами, творческими личностями.

Специально для педагогов, стремящихся к профессиональному росту, в 2019 году в регионе создан научно-образовательный консорциум «Вернадский-Кузбасс». В рамках этого проекта для наших «предметников» проводятся дистанционные курсы в МГУ с лучшими учеными России.

В перспективе планируется создать магистратуры на базе кузбасских вузов, открыть аспирантуры в МГУ по целевому набору.

В этот день много слов признательности за благородный труд прозвучали в адрес педагогов, отличившихся учителей отметили областными наградами (медаль «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», звание «Почетный учитель Кузбасса», почетная грамота правительства Кузбасса, благодарность губернатора Кузбасса).

По доброй традиции в этот день вручили премии победителям и лауреатам областных конкурсов: «Новая волна», «Педагог-наставник», «Первый учитель», «Педагогические таланты Кузбасса», «IT-педагог Кузбасса XXI века», «Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший образовательный сайт», «Лучшая инклюзивная школа России», «Школа-территория здоровья».

Во время второй части приема отметили 16 лауреатов областного конкурса «Учитель XXI века» и 17 победителей федерального конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей РФ.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.