С. Цивилев начал заседание коллегии в Новокузнецке с предложения новой инициативы «Кузбасс — к юбилею Победы»

Сегодня рабочий день губернатора проходит в Новокузнецке. Город серьезно готовится к крупнейшим мероприятиям: WorldSkills Russia, игры «Дети Азии», 75-летие Победы, 300-летие открытия Кузбасса. Все текущие городские вопросы теперь плотно завязаны на этих мероприятиях.

Сергей Цивилев заявил, что считает долгом всех кузбасских организаций и предприятий присоединиться к празднованию Победы в Великой Отечественной войне: начиная от детского сада до самых крупных промышленных гигантов региона — все должны разработать свою программу, посвященную этой дате.

«С каждым годом День Победы становится более значимым. До празднования осталось 7 месяцев. Важно продумать программы юбилея на региональном, городском и районном уровнях, в каждой школе, музее и учреждении. Участвовать должны все поколения — предлагать, оперативно реагировать и принимать решения. Особое внимание — нашим ветеранам», — подчеркнул Сергей Цивилев.

С докладом выступил глава города Сергей Кузнецов, обозначив основной принцип работы городской команды — комплексный подход к изменению облика Новокузнецка. Ключевым механизмом достижения поставленных перед городом задач является реализация национальных проектов. По словам мэра, Новокузнецк напрямую либо опосредовано является участником 32 региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных приоритетных проектов.

По национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтированы 30 км автомобильных дорог, дорожники начали реконструкцию Бызовского шоссе – до 1 февраля 2021 года современная четырехполосная дорога соединит два района Новокузнецка, идет поиск подрядчика на реконструкцию проспекта Металлургов и моста через реку Аба. Определяются дороги, которые отремонтируем в следующем году.

Кузнецов рассказал, что продолжается работа по проекту «Современный рельсовый транспорт Новокузнецка». Перед городом поставлена четкая задача – запустить современный трамвай к чемпионату WorldSkills Russia. Для перехода на экологически чистый транспорт в марте текущего года на линию вышли первые в Кузбассе электробусы с динамической зарядкой, приобретенные по лизингу, в июле запущен первый в Сибири маршрут с использованием автономного хода. Сейчас заключается договор лизинга на поставку еще двух таких машин, которые выйдут на линию уже в конце 2019 года. В дальнейшем закупки подобной техники планируется проводить до полной замены парка троллейбусов на электробусы. В 2019 году в рамках региональной части программы «Чистый воздух» в новокузнецкие автотранспортные предприятия поступили 4 новых автобуса на газомоторном топливе.

До конца ноября 2019 года жители города получат 2 благоустроенных общественных пространства: Сквер А.Ф. Кузнецова (территория между ул. Кузнецова и пр. Октябрьский), и Сквер Пламя в Кузнецком районе. Закончены конкурсные процедуры, заключены контракты, подрядчики приступили к работам. Срок окончания работ по данным объектам 25 ноября 2019 года. В рамках подготовки к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, горожане и ветераны получат в подарок новый сквер — «Сквер трудовой доблести и воинской славы». В Сквере будет расположена стела, на которой разместят все 3 ордена города Новокузнецка. Центральное место займет «Орден трудовой доблести и воинской славы». Также в сквере будут размещены архитектурные элементы, на которых запечатлены имена почетных граждан и тружеников тыла.

В рамках реализации концепции культурного кластера КоммунАрт, в которую входит театр кукол «Сказ», Планетарий, парк Гагарина, в 2019 году проведен капитальный ремонт Планетария, продолжены работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Коммунар», где завершение всех работ запланировано на конец 2021 года, разработана общая концепция развития Сада металлургов и Парка имени Ю.А. Гагарина, которая включает в себя множество объектов и проектируется в соответствии с современными тенденциями развития городской среды и запросами жителей.

В 2019 году выполнен текущий ремонт зданий и сооружений спортивных школ Новокузнецка на общую сумму 3,5 млн рублей, капитальный ремонт кровли футбольного манежа МАФСУ «Металлург – Запсиб» на сумму 15,7 млн рублей, идет строительство лыжной базы в Новоильинском районе. Много программ по обновлению спортивного инвентаря, вводу обновленных спортивных объектов. Так, в августе на территории Куйбышевского района открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтер» и проведено благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость работ составила 114 млн рублей.

По программе переселения за 2019-2024 годы будут снесены 110 аварийных домов. Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году приобретено 150 однокомнатных квартир в жилых домах на общую сумму более 173 млн рублей, 80 решений уже вручено, еще 70 однокомнатных квартир будут предоставлены до конца октября 2019 года. Кроме того, в муниципальную собственность дополнительно приобретаются 83 однокомнатных квартиры в жилых домах для этой же категории. На текущую дату зарегистрированы муниципальные контракты на 29 жилых помещений и готовится распоряжение о включении в муниципальный специализированный жилищный фонд. На 54 квартиры аукцион будет размещен в октябре 2019 года.

Участники коллегии обсудили много вопросов, касающихся разных сфер жизнедеятельности Новокузнецка, на месте был решен ряд текущих вопросов, приняты решения. Одно из ключевых — поручение губернатора директору Областной дирекции автомобильных дорог Олегу Шурыгину пересмотреть график окончания ремонта участка трассы Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Ввести его не осенью, а к 10 июля 2020 года к финалу чемпионата WorldSkills Russia — 2020.

«Решение поставленных задач — это совместная работа правительства Кузбасса и городской команды. Именно с этих позиций мы продолжим работу по развитию Новокузнецка и подготовке города к важнейшим мероприятиям», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.